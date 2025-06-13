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«Спрос будет только расти». В Украине за полтора года вдвое возросло количество электрокаров – до 160 000 машин. Почему украинцы спешат с покупкой?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

електрокари /Getty Images

В результате количество электрокаров в Украине возросло в пять раз. Откуда бум Фото Getty Images

В мае в Украине продали рекордное количество электрокаров – почти 6000. Украинцы приобрели на 91% больше новых «электричек» и более 40% – подержанных, чем в мае прошлого года. Что повлекло за собой бум на рынке, который пересек $1,3 млрд по итогам 2024-го?

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