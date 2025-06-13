В мае в Украине продали рекордное количество электрокаров – почти 6000. Украинцы приобрели на 91% больше новых «электричек» и более 40% – подержанных, чем в мае прошлого года. Что повлекло за собой бум на рынке, который пересек $1,3 млрд по итогам 2024-го?