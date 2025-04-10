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Роки до першого видобутку. «Укрнафта» отримала право видобувати газ на Олеській ділянці, від якої відмовилися Chevron та «Укргазвидобування». Що на неї чекає

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Видобуток газу в Україні різко впав у 2022-му через повномасштабне вторгнення, але за три роки частково відновився /Getty Іmages

За 2024 рік Україна видобула 19,1 млрд кубометрів газу Фото Getty Іmages

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Олеська газоносна ділянка з потенційними запасами 2,98 трлн кубометрів чекає на розробку понад 10 років. У 2013-му право на видобуток отримала американська Chevron, але за рік вийшла з проєкту. До неї приглядалась державна «Укргазвидобування», але не знайшла там перспективних покладів. Що не так із цією ділянкою і які шанси на видобуток у її нового власника – «Укрнафти»?

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