Годы до первой добычи. «Укрнафта» получила право добывать газ на Олесском участке, от которого отказались Chevron и «Укргаздобыча». Что ее ждет

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Олесский газоносный участок с потенциальными запасами 2,98 трлн кубометров ожидает разработки более 10 лет. В 2013-м право на добычу получила американская Chevron, но через год вышла из проекта. К ней присматривалась государственная «Укргаздобыча», но не нашла там перспективных залежей. Что не так с этим участком и каковы шансы на добычу у ее нового владельца – «Укрнафты»?
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