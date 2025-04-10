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Годы до первой добычи. «Укрнафта» получила право добывать газ на Олесском участке, от которого отказались Chevron и «Укргаздобыча». Что ее ждет

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

Видобуток газу в Україні різко впав у 2022-му через повномасштабне вторгнення, але за три роки частково відновився /Getty Іmages

За 2024 год Украина добыла 19,1 млрд кубометров газа Фото Getty Іmages

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Олесский газоносный участок с потенциальными запасами 2,98 трлн кубометров ожидает разработки более 10 лет. В 2013-м право на добычу получила американская Chevron, но через год вышла из проекта. К ней присматривалась государственная «Укргаздобыча», но не нашла там перспективных залежей. Что не так с этим участком и каковы шансы на добычу у ее нового владельца – «Укрнафты»?

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