«Більше виклик, ніж можливість». Чого бізнес очікує від економічної політики Дональда Трампа. Сім думок підприємців і СЕО про наслідки для України

Як протекціонізм Трампа вплине на український бізнес і світову економіку. Про свої очікування розповідають Володимир Многолєтній, Ігор Гуменний, Юрій Атанасов, Юлія Кірʼянова, Юрій Риженков, Петро Пилипюк, Наталія Андрейчук

Володимир Многолєтній, співзасновник і СЕО Genesis

Щодо економічної політики — я вважаю, що Трамп проводить дуже нетривіальний експеримент, результати якого мені, як підприємцю, буде цікаво побачити. Важливо – я не коментую політику Трампа щодо України, його висловлювання про Україну та зовнішню політику загалом, а говорю лише про його економічну політику всередині США.