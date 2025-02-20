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«Більше виклик, ніж можливість». Чого бізнес очікує від економічної політики Дональда Трампа. Сім думок підприємців і СЕО про наслідки для України

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

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Як протекціонізм Трампа вплине на український бізнес і світову економіку. Про свої очікування розповідають Володимир Многолєтній, Ігор Гуменний, Юрій Атанасов, Юлія Кірʼянова, Юрій Риженков, Петро Пилипюк, Наталія Андрейчук

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Володимир Многолєтній, співзасновник і СЕО Genesis

Щодо економічної політики — я вважаю, що Трамп проводить дуже нетривіальний експеримент, результати якого мені, як підприємцю, буде цікаво побачити. Важливо – я не коментую політику Трампа щодо України, його висловлювання про Україну та зовнішню політику загалом, а говорю лише про його економічну політику всередині США.

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