«Боягузам не місце в бізнесі». Європейські компанії інвестували 35 млрд грн у виробництво будматеріалів в Україні. Чому їх не спиняє війна?

За три роки війни європейські компанії вклали в створення чи придбання активів з виробництва будматеріалів в Україні щонайменше €850 млн (близько 37 млрд грн). Інвестиції в український ринок також розглядають компанії з Тайваню. На що вони розраховують?

«Всі площі індустріальних парків на Львівщині заброньовані», – каже начальник управління інвестицій та проєктів Львівської міськради Андрій Павлів. У регіоні практично не залишилося великих вільних ділянок під промислові підприємства, каже Павлів.

За час повномасштабного вторгнення до влади Львівщини з пропозиціями створити нове виробництво зверталися майже два десятки іноземних компаній, левова частка – у галузі будматеріалів, розповідає Павлів.