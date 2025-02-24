«Трусам не место в бизнесе». Европейские компании инвестировали 35 млрд грн в производство стройматериалов в Украине. Почему их не останавливает война?

За три года войны европейские компании вложили в создание или приобретение активов по производству стройматериалов в Украине минимум €850 млн (около 37 млрд грн). Инвестиции в украинский рынок также рассматривают компании из Тайваня. На что они рассчитывают?

«Все площади индустриальных парков во Львовской области забронированы», – говорит начальник управления инвестиций и проектов Львовского горсовета Андрей Павлив. В регионе практически не осталось больших свободных участков под промышленные предприятия, говорит Павлив.

За время полномасштабного вторжения к властям Львовской области с предложениями создать новое производство обращались почти два десятка иностранных компаний, львиная доля – в области стройматериалов, рассказывает Павлив.