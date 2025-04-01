«Смарт-Холдинг» на межі. Колишня промислова група Новинського може закрити ключові компанії та звільнити 1500 працівників. Чому? Інтервʼю CEO

«Смарт-Холдинг», колись одна з найбільших фінансово-промислових груп України, що належала Вадиму Новінському, занепадає четвертий рік. Причина – не тільки у війні. Групі шкодять персональні санкції проти Новинського. Генерал-майор СБУ в запасі, а нині СЕО групи Іван Герасимович розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» про спроби відновити видобуток газу і зберегти робочі місця