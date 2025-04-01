«Смарт-Холдинг» на грани. Бывшая промышленная группа Новинского может закрыть ключевые компании и уволить 1500 человек. Почему? Интервью CEO

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«Смарт-Холдинг», когда-то одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, принадлежавшая Вадиму Новинскому, приходит в упадок четвертый год. Причина – не только в войне. Группе вредят персональные санкции против Новинского. Генерал-майор СБУ в запасе, а ныне СЕО группы Иван Герасимович рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» о попытках восстановить добычу газа и сохранить рабочие места
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