Солодка експансія. У 2024-му Україна експортувала меду на рекордні $167 млн. Чому цього року успіх навряд вдасться повторити

Рекордний експорт меду в 2024-му обернувся падінням продажів у цьому році. Чому відкриття китайського ринку не виправдало очікувань, та наскільки впаде експорт?

Минулий рік один з найуспішніших для черкаської Beehive. Вона експортувала 9000 т меду у 30 країн світу, виторг компанії зріс в 1,7 раза до 714 млн грн.

Загалом торік Україна експортувала 86 000 т натурального меду на рекордні $167 млн, за даними Державної митної служби. Найбільше продано в Німеччину – майже 19 000 т (22,4%), США – 15% і Польщу – 11%.