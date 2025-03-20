Солодка експансія. У 2024-му Україна експортувала меду на рекордні $167 млн. Чому цього року успіх навряд вдасться повторити

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Рекордний експорт меду в 2024-му обернувся падінням продажів у цьому році. Чому відкриття китайського ринку не виправдало очікувань, та наскільки впаде експорт?
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Минулий рік один з найуспішніших для черкаської Beehive. Вона експортувала 9000 т меду у 30 країн світу, виторг компанії зріс в 1,7 раза до 714 млн грн.
Загалом торік Україна експортувала 86 000 т натурального меду на рекордні $167 млн, за даними Державної митної служби. Найбільше продано в Німеччину – майже 19 000 т (22,4%), США – 15% і Польщу – 11%.
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