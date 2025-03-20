Сладкая экспансия. В 2024 году Украина экспортировала мед на рекордные $167 млн. Почему в этом году успех вряд ли удастся повторить

Рекордный экспорт меда в 2024 году обернулся падением продаж в этом году. Почему открытие китайского рынка не оправдало ожиданий и насколько упадет экспорт?

Прошлый год – один из самых успешных для черкасской Beehive. Она экспортировала 9000 т меда в 30 стран мира, выручка компании выросла в 1,7 раза, до 714 млн грн.

В целом в прошлом году Украина экспортировала 86 000 т натурального меда на рекордные $167 млн, по данным Государственной таможенной службы. Больше всего продано в Германию – почти 19 000 т (22,4%), США – 15% и Польшу – 11%.