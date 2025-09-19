На 2026 рік у проєкті держбюджету передбачено 12,8 млрд грн для Агенції відновлення на утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування. Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він наголосив, що коштів «критично недостатньо».
Деталі
- За його словами, для нормального функціонування дорожньої галузі потрібно у п’ять-шість разів більше фінансування.
- Кулеба зауважив, що дороги відіграють ключову роль не лише для перевезень і економіки, а й для евакуаційних маршрутів, роботи екстрених служб, доступу до шкіл і лікарень, а отже – для обороноздатності країни. «Дороги – це не лише інфраструктура, це логістика, у тому числі військова. У прифронтових регіонах, зокрема Миколаївській області, потреба є максимально актуальною», – підкреслив міністр.
- Віцепрем’єр додав, що уряд і парламент мають спільно напрацювати рішення, яке дозволить закрити цю потребу, адже прифронтові регіони мають бути пріоритетом у розподілі коштів.
- «Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони, нашої економіки», – підсумував Кулеба.
Контекст
Утримання доріг передусім передбачає будівництво евакуаційних маршрутів, заявляв у грудні минулого року Кулеба. «Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди – про «утримати». Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику», – говорив віцепремʼєр.
За його оцінкою на утримання доріг необхідно 52 млрд грн.
18 лютого Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на розвиток та утримання доріг у 2025 році.
У березні Рада директорів Світового банку схвалила проєкт на $432 млн «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища (DRIVE)». Він спрямований на зміцнення національної дорожньої мережі та підвищення ефективності транспортного сектору України.
У червні Україна отримала $190 млн на проєкт Світового банку з ремонту мостів та доріг.
