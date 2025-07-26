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«Традиційна модель медіа більше не працює». Фаундери спортивного сайту Tribuna інвестували €1,5 млн у створення глобального продукту для фанатів футболу. Які амбіції? Інтервʼю

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

8 хв читання

Розширення Tribuna /пресслужба Tribuna

Співвласник Tribuna Максим Березінський Фото пресслужба Tribuna

Один з найпопулярніших спортивних сайтів України Tribuna.com планує виходити за рамки медіа-бізнесу. Видання трансформується у глобальну спорттех-компанію з фокусом на даних, фанатських спільнотах і букмекерських партнерствах. Який план та що це дасть? Співвласник Tribuna Максим Березінський розповів, як ще змінюється українсько-білоруський проєкт.

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Після того як у 2020 році видання Tribuna співзасновників Дмитра Навоші, 47, і Максима Березінського, 41, отримала статус екстремістського формування в Білорусі, вони зосередили медіабізнес в Україні. 

З початком повномасштабної війни Tribuna почала трансформуватись із класичного спортивного медіа на багатофункціональний IT-продукт. Результат – застосунок Football Xtra, запущений наприкінці червня 2025-го.

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