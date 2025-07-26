Один з найпопулярніших спортивних сайтів України Tribuna.com планує виходити за рамки медіа-бізнесу. Видання трансформується у глобальну спорттех-компанію з фокусом на даних, фанатських спільнотах і букмекерських партнерствах. Який план та що це дасть? Співвласник Tribuna Максим Березінський розповів, як ще змінюється українсько-білоруський проєкт.