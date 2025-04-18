«Мета – третина ринку за три роки». «Укрпошта» позбувається майна на €30 млн, хоче продавати ліки, ковбаси та видавати кредити. Що будує Ігор Смілянський?

«Укрпошта» втрачає дохід. У країні меншає пенсіонерів, пояснює Ігор Смілянський, який майже 10 років керує компанією. Доставка пенсій формує до чверті доходів компанії. Але у нього є план, як розвернути динаміку. Держкомпанія в цьому році скорочує штат на 13%, запускає власний банк, аптеку, мобільний додаток і закуповує парк електробайків.

Мета – удвічі збільшити свою частку на ринку посилок і потіснити лідера – «Нову пошту». Чи вистачає Смілянському часу на реформу митниці, яку йому довірив президент Володимир Зеленський?