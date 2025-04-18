«Цель – треть рынка за три года». «Укрпочта» избавляется от имущества на €30 млн, хочет продавать лекарства, колбасы и выдавать кредиты. Что строит Игорь Смилянский?

«Укрпочта» теряет доход. В стране становится меньше пенсионеров, объясняет Игорь Смилянский, почти 10 лет управляющий компанией. Доставка пенсий формирует почти четверть доходов компании. Но у него есть план, как развернуть динамику. Госкомпания в этом году сокращает штат на 13%, запускает собственный банк, аптеку, мобильное приложение и закупает парк электробайков.
Цель – вдвое увеличить свою долю на рынке посылок и потеснить лидера – «Новую почту». Достаточно ли Смилянскому времени на реформу таможни, которую ему доверил президент Владимир Зеленский?
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