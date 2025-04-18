Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

посилки, «Укрпошта», Ігор Смілянський /Getty Images
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Цель – треть рынка за три года». «Укрпочта» избавляется от имущества на €30 млн, хочет продавать лекарства, колбасы и выдавать кредиты. Что строит Игорь Смилянский?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

8 хв читання

«Укрпочта» запускает собственный банк, закупает электробайки и почтоматы. В планах – продавать лекарства, колбасы и выдавать кредиты. Что строит Игорь Смилянский? Фото Getty Images

«Укрпочта» теряет доход. В стране становится меньше пенсионеров, объясняет Игорь Смилянский, почти 10 лет управляющий компанией. Доставка пенсий формирует почти четверть доходов компании. Но у него есть план, как развернуть динамику. Госкомпания в этом году сокращает штат на 13%, запускает собственный банк, аптеку, мобильное приложение и закупает парк электробайков.

Цель – вдвое увеличить свою долю на рынке посылок и потеснить лидера – «Новую почту». Достаточно ли Смилянскому времени на реформу таможни, которую ему доверил президент Владимир Зеленский?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні