До кінця 2026-го року в Україні має запрацювати автоматизована система моніторингу площ. Вартість проєкту, який фінансує ЄС та інші донори, – $1 млн. Запуск системи, яка має навести лад в українському агро – одна з вимог для вступу України в Євросоюз , каже відповідальний за її впровадження Денис Башлик, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Коли система запрацює і до яких змін готуватись українським аграріям?

На рік Україна недоотримує 24 млрд грн через те, що близько 10% українських земель обробляються в «тіні», порахували в Міністерстві економіки України. «Фактично землі обробляються, а в реєстрах їх немає», – каже заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.

Він переконаний, що вирішити проблему можливо завдяки технологіям. Команда зі 100 людей серед іншого працює над запуском автоматизованої системи моніторингу площ (AMS), яка має запрацювати на рубежі 2026-2027 років. Система завдяки супутниковим знімкам автоматично виявлятиме землі в обробітку, які офіційно не оформлені.