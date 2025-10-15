Підписка від 49 грн
Ціна питання — 24 млрд грн податків на рік. Мінекономіки завдяки цифровізації хоче вивести 2 млн га землі з тіні. Як і коли це запрацює? Інтерв’ю із заступником міністра Башликом

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Любов Петрушко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Любов Петрушко
Forbes

4 хв читання

Башлик мінекономіки податки /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Денис Башлик, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

До кінця 2026-го року в Україні має запрацювати автоматизована система моніторингу площ. Вартість проєкту, який фінансує ЄС та інші донори, – $1 млн. Запуск системи, яка має навести лад в українському агро – одна з вимог для вступу України в Євросоюз, каже відповідальний за її впровадження Денис Башлик, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Коли система запрацює і до яких змін готуватись українським аграріям?

На рік Україна недоотримує 24 млрд грн через те, що близько 10% українських земель обробляються в «тіні», порахували в Міністерстві економіки України. «Фактично землі обробляються, а в реєстрах їх немає», – каже заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.

Він переконаний, що вирішити проблему можливо завдяки технологіям. Команда зі 100 людей серед іншого працює над запуском автоматизованої системи моніторингу площ (AMS), яка має запрацювати на рубежі 2026-2027 років. Система завдяки супутниковим знімкам автоматично виявлятиме землі в обробітку, які офіційно не оформлені.

