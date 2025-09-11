Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:57 хвилин
Оренда землі в Україні за рік подорожчала на 13%, а вартість гектару – у 1,5 раза. Причина – втрата 20% орних площ через війну та кліматичні зміни, які рухають степову зону на північ. Агрохолдингам доводиться конкурувати не тільки за землю, а й за пайовиків, які дедалі частіше обирають самостійне господарювання. Як ІМК, МХП, «ТАС Агро» та «Контінентал Фармерз Груп» відповідають на виклик?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Вартість оренди сільськогосподарської землі в Україні зросла на 13% з початку року, каже керівниця відділу земельних та майнових відносин МХП Вікторія Денисюк. Середня ціна на землю за цей же період зросла у 1,5 раза, до 72 500 грн/га, за даними «Опендатабот».
За три роки війни орні землі в Україні скоротились на 20%, до 20 млн га, каже СЕО «Агротрейду» Сергій Нечипорук.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.