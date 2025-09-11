Підписка від 49 грн
«Хочуть отримувати більше». Ціна землі злетіла, пайовики розривають договори оренди. Як війна і клімат змінюють агробізнес?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

пайовики /Shutterstock

Ціна оренди землі зросла на 13% за рік Фото Shutterstock

Оренда землі в Україні за рік подорожчала на 13%, а вартість гектару – у 1,5 раза. Причина – втрата 20% орних площ через війну та кліматичні зміни, які рухають степову зону на північ. Агрохолдингам доводиться конкурувати не тільки за землю, а й за пайовиків, які дедалі частіше обирають самостійне господарювання. Як ІМК, МХП, «ТАС Агро» та «Контінентал Фармерз Груп» відповідають на виклик? 

Вартість оренди сільськогосподарської землі в Україні зросла на 13% з початку року, каже керівниця відділу земельних та майнових відносин МХП Вікторія Денисюк. Середня ціна на землю за цей же період зросла у 1,5 раза, до 72 500 грн/га, за даними «Опендатабот».

За три роки війни орні землі в Україні скоротились на 20%, до 20 млн га, каже СЕО «Агротрейду» Сергій Нечипорук. 

