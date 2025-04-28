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Ціни на землю на Черкащині, як в Австрії. «Земельний банк» здає державну землю в оренду за одними з найвищих цін у Європі. Як він влаштований?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

8 хв читання

«Земельний банк» Ярославський аукціон на землю /з особистого архіву

За шість місяців роботи «Земельний банк» уклав 339 договорів суборенди держземель на 646 млн грн Фото з особистого архіву

Чому аграрії готові переплачувати за оренду землі, як вилучити державні землі в одного з найбільших латифундистів – Аграрної академії наук – і що робити, якщо на орендованій державній землі розташовані фортифікації ЗСУ? Інтервʼю керівника «Земельного банку» Ярослава Ярославського

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