Ціни на землю на Черкащині, як в Австрії. «Земельний банк» здає державну землю в оренду за одними з найвищих цін у Європі. Як він влаштований?

Чому аграрії готові переплачувати за оренду землі, як вилучити державні землі в одного з найбільших латифундистів – Аграрної академії наук – і що робити, якщо на орендованій державній землі розташовані фортифікації ЗСУ? Інтервʼю керівника «Земельного банку» Ярослава Ярославського