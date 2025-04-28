Цены на землю в Черкасской области, как в Австрии. «Земельный банк» сдает государственную землю в аренду по одним из самых высоких цен в Европе. Как он устроен?

Почему аграрии готовы переплачивать за аренду земли, как изъять государственные земли у одного из крупнейших латифундистов – Аграрной академии наук – и что делать, если на арендованной государственной земле расположены фортификации ВСУ? Интервью руководителя «Земельного банка» Ярослава Ярославского