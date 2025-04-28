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Цены на землю в Черкасской области, как в Австрии. «Земельный банк» сдает государственную землю в аренду по одним из самых высоких цен в Европе. Как он устроен?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

8 хв читання

«Земельний банк» Ярославський аукціон на землю /из личного архива

За шесть месяцев работы «Земельный банк» заключил 339 договоров субаренды госземель на 646 млн грн Фото из личного архива

Почему аграрии готовы переплачивать за аренду земли, как изъять государственные земли у одного из крупнейших латифундистов – Аграрной академии наук – и что делать, если на арендованной государственной земле расположены фортификации ВСУ? Интервью руководителя «Земельного банка» Ярослава Ярославского

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