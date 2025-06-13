Турецька Onur Group інвестує €35 млн у будівництво першого житлового комплексу преміум-класу – у Львові, розповів Forbes Ukraine СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу. Чому від інфраструктурних проєктів компанія вирішила йти у будівництво житла
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