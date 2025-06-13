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Житловий комплекс Kavalier Park Apartment від Onur /надано пресслужбою
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Forbes Digital

Турецька Onur Group будує у Львові перший житловий комплекс за €35 млн. Навіщо це топпідряднику «Великого будівництва»

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Який вигляд має перший ЖК від турецької Onur у Львові Фото надано пресслужбою

Турецька Onur Group інвестує €35 млн у будівництво першого житлового комплексу преміум-класу – у Львові, розповів Forbes Ukraine СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу. Чому від інфраструктурних проєктів компанія вирішила йти у будівництво житла

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