Турецька Onur Group інвестує €35 млн у будівництво першого житлового комплексу преміум-класу – у Львові, розповів Forbes Ukraine СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу. Чому від інфраструктурних проєктів компанія вирішила йти у будівництво житла