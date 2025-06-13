Турецкая Onur Group инвестирует €35 млн в строительство первого жилого комплекса премиум-класса – во Львове, рассказал Forbes Ukraine СЕО Onur Group в Украине Эмре Караахметоглу. Почему от инфраструктурных проектов компания решила идти в строительство жилья