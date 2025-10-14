Forbes Digital підписка
Турецкая Onur Group вышла из украинского агро. Ее бизнес выкупил владелец «Эксим фуд» Остапчак, узнал Forbes Ukraine. Какова стоимость и цель сделки?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Мирон Остапчак /коллаж Анастасия Савеленко

Турецкая Onur Group вышла из украинского агро. Кто и зачем купил ее бизнес Фото коллаж Анастасия Савеленко

Турецкая строительная группа Onur Group вышла из аграрного бизнеса в Украине. Компанию «Агросетон» с землями во Львовской области выкупил владелец одного из крупнейших производителей свинины «Эксим Фуд» Мирон Остапчак. Почему турецкая группа ушла из агробизнеса и что Остапчак планирует делать с новым активом?

«Рассматривали продажу уже некоторое время», – говорит Forbes Ukraine СЕО Onur Group в Украине Эмре Караахметоглу. В начале октября турецкая группа завершила сделку о продаже своей агрокомпании «Агросетон».

Покупатель появился естественно – в процессе рыночных переговоров, говорит Караахметоглу. Новый владелец актива – «Жолковский племптицрепродуктор», входящий в холдинг «Эксим Фуд» Мирона Остапчака. «Были достаточно сильные конкуренты, но мы все-таки договорились», – говорит Остапчак.

