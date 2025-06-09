Турецька Onur Group подвоїла план інвестицій в українську енергетику – до $450 млн до 2030 року. Попри невдачу з видобутком золота і «надровий тролінг», Onur Group розвиває власні родовища графіту й каоліну, інвестує у будівельні матеріали, будує перший готель та індустріальний парк. Як турецька компанія, що стала відомою в Україні завдяки будівництву доріг, диверсифікує бізнес під час війни? Розповідає СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу