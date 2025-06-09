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«Українські надра дуже перспективні». Турецька Onur Group за час війни розрослася до 40 компаній з інвестпланом на $650 млн. На що вона розраховує? Інтерв’ю із СЕО групи в Україні

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

9 хв читання

CEO Onur Ukraine Емре Караахметоглу /надано пресслужбою

Що будує турецька Onur Group в Україні, поки дороги не на часі. Інтерв’ю із СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу Фото надано пресслужбою

Турецька Onur Group подвоїла план інвестицій в українську енергетику – до $450 млн до 2030 року. Попри невдачу з видобутком золота і «надровий тролінг», Onur Group розвиває власні родовища графіту й каоліну, інвестує у будівельні матеріали, будує перший готель та індустріальний парк. Як турецька компанія, що стала відомою в Україні завдяки будівництву доріг, диверсифікує бізнес під час війни? Розповідає СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу

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