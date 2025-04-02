«Жодних інвестицій у Ferrexpo не буде». Костянтин Жеваго про санкції, націоналізацію, зустріч із Зеленським та $1 млрд у зелену енергетику. Велике інтерв’ю

У відносинах одного з найбагатших українців Костянтина Жеваго і влади новий виток напруги. Президент Володимир Зеленський у лютому запровадив проти бізнесмена довічні санкції, а у березні суд передав 49,5% головного активу Ferrexpo в управління АРМА. Жеваго впевнений у політичних мотивах цих дій і прогнозує їхній негативний вплив на економіку та інвестиційний клімат. Який у нього план захисту? Інтервʼю