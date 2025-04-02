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«Никаких инвестиций в Ferrexpo не будет». Константин Жеваго о санкциях, национализации, встрече с Зеленским и $1 млрд в зеленую энергетику. Большое интервью

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

8 хв читання

Костянтин Жеваго, акціонер Ferrexpo /Getty Images

Константин Жеваго: «Я истинный украинец и горжусь этим» Фото Getty Images

В отношениях одного из богатейших украинцев Константина Жеваго и власти новый виток напряжения. Президент Владимир Зеленский в феврале ввел против бизнесмена пожизненные санкции, а в марте суд передал 49,5% главного актива Ferrexpo в управление АРМА. Жеваго уверен в политических мотивах этих действий и прогнозирует их негативное влияние на экономику и инвестиционный климат. Каков у него план защиты? Интервью

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