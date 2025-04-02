«Никаких инвестиций в Ferrexpo не будет». Константин Жеваго о санкциях, национализации, встрече с Зеленским и $1 млрд в зеленую энергетику. Большое интервью

В отношениях одного из богатейших украинцев Константина Жеваго и власти новый виток напряжения. Президент Владимир Зеленский в феврале ввел против бизнесмена пожизненные санкции, а в марте суд передал 49,5% главного актива Ferrexpo в управление АРМА. Жеваго уверен в политических мотивах этих действий и прогнозирует их негативное влияние на экономику и инвестиционный климат. Каков у него план защиты? Интервью