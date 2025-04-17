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«Альтернатива Starlink дуже актуальна». Українська компанія робитиме супутникові термінали для OneWeb і готується стати провайдером зв’язку. Чи є тут бізнес

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Супутникові термінали, альтернатива Starlink /Shutterstock

Stetman отримали досвід на адаптації Starlink і внаслідок цього можуть досягти успіху у виробництві терміналів, вважає колишній член ІНаУ Олександр Глущенко Фото Shutterstock

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Українська компанія Stetman вироблятиме термінали для супутникового оператора OneWeb. Мета – вийти на 10 000 штук на місяць. Навіщо це потрібно і чи є в Україні попит на резервний супутниковий звʼязок?  

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