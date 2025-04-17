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«Альтернатива Starlink очень актуальна». Украинская компания будет производить спутниковые терминалы для OneWeb и готовится стать провайдером связи. Есть ли здесь бизнес

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Супутникові термінали, альтернатива Starlink /Shutterstock

Stetman получили опыт на адаптации Starlink и в результате этого могут добиться успеха в производстве терминалов, считает бывший член ИнАУ Александр Глущенко. Фото Shutterstock

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Украинская компания Stetman будет производить терминалы для спутникового оператора OneWeb. Цель – выйти на 10 000 штук в месяц. Зачем это нужно и есть ли в Украине спрос на резервную спутниковую связь?

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