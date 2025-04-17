«Альтернатива Starlink очень актуальна». Украинская компания будет производить спутниковые терминалы для OneWeb и готовится стать провайдером связи. Есть ли здесь бизнес

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Украинская компания Stetman будет производить терминалы для спутникового оператора OneWeb. Цель – выйти на 10 000 штук в месяц. Зачем это нужно и есть ли в Украине спрос на резервную спутниковую связь?
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