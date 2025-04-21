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«Держава повірила в наземних роботів». Держспецзв'язку та АОЗ закупили тисячі роботизованих комплексів. Яка потреба у військових

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Закупівлі НРК, купити НРК /фото колаж Анастасія Решетнік

На лютий 2025-го в Україні було понад 200 виробників НРК, казала Forbes очільниця оборонного кластера Brave1 Наталія Кушнерська Фото фото колаж Анастасія Решетнік

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Агенція оборонних закупівель та Держспецзв’язку за перші три місяці 2025 року разом законтрактували в чотири рази більше наземних роботів (НРК) ніж за весь 2024-й. Чому держава нарешті повірила в наземних роботів?

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