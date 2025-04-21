Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Государство поверило в наземных роботов». Госспецсвязи и АОЗ закупили тысячи роботизированных комплексов. Какова потребность у военных

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Закупівлі НРК, купити НРК /фото колаж Анастасия Решетник

В феврале 2025-го в Украине было более 200 производителей НРК, сообщала Forbes глава оборонного кластера Brave1 Наталья Кушнерская. Фото фото колаж Анастасия Решетник

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:05 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:05

Агентство оборонных закупок и Госспецсвязи за первые три месяца 2025-го вместе законтрактовали вчетверо больше наземных роботов, чем за весь 2024 год. Почему государство наконец-то поверило в наземных роботов?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні