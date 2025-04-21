«Государство поверило в наземных роботов». Госспецсвязи и АОЗ закупили тысячи роботизированных комплексов. Какова потребность у военных

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Агентство оборонных закупок и Госспецсвязи за первые три месяца 2025-го вместе законтрактовали вчетверо больше наземных роботов, чем за весь 2024 год. Почему государство наконец-то поверило в наземных роботов?
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