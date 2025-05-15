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«Глядачі перетікають у стрімінг». Сервіс аналітики трансляцій ESM.One робить ребрендинг і виходить за межі кіберспорту. Які шанси захопити ринок

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes
Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

найпопулярніші платформи для трансляцій, аналітика стрімів /надано пресслужбою

Сервіс аналітики трансляцій ESM.One робить ребрендинг і виходить за межі кіберспорту Фото надано пресслужбою

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ESM.One змінив назву на Awerti – український стартап з аналітики стрімінгів планує масштабування за межі кіберспорту. Компанія, чий продукт використовують Navi, Ubisoft, Tencent і Amazon Alexa, вже обробляє дані з Twitch, YouTube та інших стрімінгових платформ. Awerti прагне перетворити свою експертизу в кіберспорті на повноцінну рекламну аналітику стрімів і залучити $5 млн інвестицій для масштабування. Що її очікує на цьому ринку?

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