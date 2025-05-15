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«Зрители перетекают в стриминг». Сервис аналитики трансляций ESM.One делает ребрендинг и выходит за пределы киберспорта. Какие шансы захватить рынок

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes
Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

найпопулярніші платформи для трансляцій, аналітика стрімів /предоставлено пресс-службой

Сервис аналитики трансляций ESM.One делает ребрендинг и выходит за пределы киберспорта Фото предоставлено пресс-службой

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ESM.One сменил название на Awerti – украинский стартап по аналитике стримингов планирует масштабирование за пределы киберспорта. Компания, чей продукт используют Navi, Ubisoft, Tencent и Amazon Alexa, уже обрабатывает данные из Twitch, YouTube и других стриминговых платформ. Awerti стремится превратить свою экспертизу в киберспорте в полноценную рекламную аналитику стримов и привлечь $5 млн инвестиций для масштабирования. Что ее ожидает на этом рынке?

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