«Зрители перетекают в стриминг». Сервис аналитики трансляций ESM.One делает ребрендинг и выходит за пределы киберспорта. Какие шансы захватить рынок

ESM.One сменил название на Awerti – украинский стартап по аналитике стримингов планирует масштабирование за пределы киберспорта. Компания, чей продукт используют Navi, Ubisoft, Tencent и Amazon Alexa, уже обрабатывает данные из Twitch, YouTube и других стриминговых платформ. Awerti стремится превратить свою экспертизу в киберспорте в полноценную рекламную аналитику стримов и привлечь $5 млн инвестиций для масштабирования. Что ее ожидает на этом рынке?