Українська IT-компанія MacPaw запустила бета-тестування ШІ-асистента Eney, який має стати альтернативою десяткам окремих застосунків на ноутбуках Apple. Засновник компанії Олександр Косован прогнозує, що протягом трьох років новий продукт замінить флагманський застосунок CleanMyMac як основне джерело доходу. Forbes Ukraine протестував асистента. Що він уміє?