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ШІ-асистент замість десятків програм. Forbes протестував бета-версію чатботу Eney, якого створила MacPaw Олександра Косована. Як працює новий продукт

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

4 хв читання

ші асистенти на Mac, ші агенти /Скриншот з офіційного сайту

Українська IT-компанія MacPaw запустила бета-тестування ШІ-асистента Eney, який має стати альтернативою десяткам окремих застосунків на ноутбуках Apple Фото Скриншот з офіційного сайту

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Українська IT-компанія MacPaw запустила бета-тестування ШІ-асистента Eney, який має стати альтернативою десяткам окремих застосунків на ноутбуках Apple. Засновник компанії Олександр Косован прогнозує, що протягом трьох років новий продукт замінить флагманський застосунок CleanMyMac як основне джерело доходу. Forbes Ukraine протестував асистента. Що він уміє?

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