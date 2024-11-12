«До цього дня ніхто про економію взагалі не чув». MacPaw звільняє п’яту частину співробітників через «фінансові виклики». Що відбувається у компанії Олександра Косована

Одна з найбільших українських продуктових ІТ-компаній MacPaw скорочує 20% співробітників, щоб упоратися з «фінансовими викликами». Чому компанія, яка ніколи не економила на співробітниках, затягує паски?

Український IT-підприємець Олександр Косован, 37, чиї статки Forbes у 2021-му оцінював у $235 млн, 16 років будував у своїй компанії MacPaw сімейну атмосферу. Звільнення 120 фахівців підприємець назвав «одним із найважчих лідерських рішень».

Про скорочення 20% команди Косован повідомив 11 листопада у Facebook. «Буквально за годину до цього була зустріч, де нам повідомили про це», – каже один зі співробітників, який спілкувався на умовах анонімності через чутливість теми.