Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«До цього дня ніхто про економію взагалі не чув». MacPaw звільняє п’яту частину співробітників через «фінансові виклики». Що відбувається у компанії Олександра Косована

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

СЕО MacPaw Олександр Косован /Олександр Чекменьов

СЕО MacPaw Олександр Косован називає звільнення 120 співробітників «одним із найважчих лідерських рішень» Фото Олександр Чекменьов

Одна з найбільших українських продуктових ІТ-компаній MacPaw скорочує 20% співробітників, щоб упоратися з «фінансовими викликами». Чому компанія, яка ніколи не економила на співробітниках, затягує паски?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Український IT-підприємець Олександр Косован, 37, чиї статки Forbes у 2021-му оцінював у $235 млн, 16 років будував у своїй компанії MacPaw сімейну атмосферу. Звільнення 120 фахівців підприємець назвав «одним із найважчих лідерських рішень». 

Про скорочення 20% команди Косован повідомив 11 листопада у Facebook. «Буквально за годину до цього була зустріч, де нам повідомили про це», – каже один зі співробітників, який спілкувався на умовах анонімності через чутливість теми.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні