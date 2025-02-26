«У портфоліо – понад 290 інвесторів із 35 країн». Інтерв’ю керівниці Brave1 Кушнерської – про 3 млрд грн на гранти DefenceTech і виробництво ракет

З моменту заснування у 2023 році оборонний кластер Brave1 видав виробникам понад 470 грантів на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – удвічі більший. Як змінювалися пріоритети кластера і що буде з Brave1 у випадку припинення бойових дій?

До оборонного кластера Brave1 з квітня 2023-го приєдналися 1500 DefenceTech компаній, що мають понад 3500 розробок, каже керівниця Brave1 Наталія Кушнерська. Кластер став точкою, куди стікаються всі стартапи в цій сфері, щоб залучити грант, знайти партнера, отримати консультацію щодо держконтракту тощо.

За перший рік роботи Brave1 видав 186 грантів на $3,2 млн. Виробники могли отримати $5000 та $25 000. У 2024-му кластер двічі підвищував суму, але перевів їх у гривні. Компанії можуть претендувати на суми від 500 000 грн до 8 млн грн.