Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Ми не можемо говорити про справедливу економіку». Руслан Шостак – про ціль Terwin у 100 млрд грн, конкуренцію EVA з Makeup і проблеми розвитку Varus

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Шостак розглядає можливість участі у приватизації колишнього виробника «Ушастий нянь» /надано пресслужбою

надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:01 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:01

Корпорація Terwin обʼєднує 17 компаній на чолі з ритейлерами EVA і Varus. Її засновник Руслан Шостак розповідає, навіщо будує логістичний хаб WinHub за $700 млн, чи поверне державі виробника побутової хімії «Ушастий нянь» та як йому допомогла «інвестняня» від держави

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні