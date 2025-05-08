«Ми не можемо говорити про справедливу економіку». Руслан Шостак – про ціль Terwin у 100 млрд грн, конкуренцію EVA з Makeup і проблеми розвитку Varus

Корпорація Terwin обʼєднує 17 компаній на чолі з ритейлерами EVA і Varus. Її засновник Руслан Шостак розповідає, навіщо будує логістичний хаб WinHub за $700 млн, чи поверне державі виробника побутової хімії «Ушастий нянь» та як йому допомогла «інвестняня» від держави