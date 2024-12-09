«Космічний корабель, який пройшов крізь метеоритний дощ». Що чат-бот Grok від Ілона Маска думає про українське IT, як робить маркетингову стратегію й аналізує звітність та конкурентів? Краш-тест

Відтепер чат-бот Grok від Ілона Маска можна протестувати безкоштовно. Forbes Ukraine поспілкувався з чат-ботом у «звичайному» та «кумедному» режимах. На що Grok здатен та чим корисний підприємцям?

Чат-бот Grok американського мільярдера Ілона Маска 8 грудня став загальнодоступним. Продукт розробила компанія xAI, яка у травні 2024-го залучила $6 млрд, отримавши оцінку понад $40 млрд, писав Bloomberg.

Тепер Grok може позмагатися з популярними чат-ботами ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та Microsoft Copilot. Відмінна риса чат-бота Маска – пошук інформації у реальному часі серед публікацій у соцмережі Х із понад 600 млн місячних користувачів, писав Маск у X у травні 2024-го.