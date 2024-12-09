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«Космічний корабель, який пройшов крізь метеоритний дощ». Що чат-бот Grok від Ілона Маска думає про українське IT, як робить маркетингову стратегію й аналізує звітність та конкурентів? Краш-тест

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

4 хв читання

Grok, Ілон Маск, ШІ /колаж Анастасія Левицька

Grok доступний безкоштовно з лімітом у десять повідомлень кожні дві години. В основі чат-бота – генеративна ШІ-модель Grok-1. Фото колаж Анастасія Левицька

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Відтепер чат-бот Grok від Ілона Маска можна протестувати безкоштовно. Forbes Ukraine поспілкувався з чат-ботом у «звичайному» та «кумедному» режимах. На що Grok здатен та чим корисний підприємцям?

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Чат-бот Grok американського мільярдера Ілона Маска 8 грудня став загальнодоступним. Продукт розробила компанія xAI, яка у травні 2024-го залучила $6 млрд, отримавши оцінку понад $40 млрд, писав Bloomberg. 

Тепер Grok може позмагатися з популярними чат-ботами ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та Microsoft Copilot. Відмінна риса чат-бота Маска – пошук інформації у реальному часі серед публікацій у соцмережі Х із понад 600 млн місячних користувачів, писав Маск у X у травні 2024-го. 

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