«Київстар» подав заявку до Антимонопольного комітету на придбання части хмарного провайдера GigaCloud. Угода – ще один крок у стратегії компанії з перетворення на оператора цифрових активів. Forbes Ukraine оцінює вартість GigaCloud близько $10 млн. Що виграє «Київстар» від цієї угоди?

Найбільший оператор України «Київстар» хоче придбати хмарного провайдера GigaCloud. Він уже подав заявку в Антимонопольний комітет (АМКУ), повідомила пресслужба 19 вересня. Першими про можливу угоду 19 вересня написало видання dev.ua, за інформацією якого ідеться про придбання 80% GigaCloud.

У 2023-му материнська компанія «Київстар» Veon зобов’язалась інвестувати $1 млрд в українську економіку за пʼять років. Чи не найбільше компанія спрямувала в M&A: у 2025-му придбала сервіс таксі Uklon і збільшила свою частку в медичному стартапі Helsi. На черзі – купівля сайту для бронювання ліків Tabletki.ua.