Найбільший в Україні оператор «Київстар» подав заявку до Антимонопольного комітету (АМКУ) на купівлю частки провайдера хмарних послуг GigaCloud. Про це компанія повідомила на запит Forbes Ukraine.

Ключові факти

«Київстар» розглядає можливість інвестувати в найбільшого українського провайдера хмарних рішень GigaCloud, ідеться у повідомленні пресслужби компанії

«Одним із ключових елементів стратегічного розвитку «Київстар» як цифрового оператора є інвестиції у розвиток інноваційних технологій та нових сервісів, — зазначають у компанії. — З цією метою компанія розглядає можливість інвестування у GigaCloud».

Компанія не вказує суму інвестицій та частку, яку планує придбати. Наразі вже подано запит до АМКУ, але остаточна угода не підписана, додають у пресслужбі.

19 вересня видання dev.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що «Київстар» купує 80% акцій GigaCloud.

31% акцій GigaCloud належить Олегу Поліщуку, ще 45% — поточному CEO компанії Назарію Курочко, згідно з YouControl. Решта — у власності кіпрських та мальтійських компаній. Виторг GigaCloud у 2024-му — 410 млн грн, що на 29% більше ніж у 2023-му.

«Інвестиція в GigaCloud стане логічним кроком у побудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом розвитку хмарних сервісів та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобовʼязань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 років», — ідеться у відповіді компанії.

Контекст

«Київстар» – найбільший телекомоператор України, що обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Компанія також володіє медичною платформою Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів і сервісом райдхейлінгу та доставки Uklon.

Компанія також надає послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки програмного забезпечення.

У серпні 2025-го компанія вийшла на біржу Nasdaq. У першому півріччі 2025 року оператор збільшив виторг на 36,1% проти аналогічного періоду минулого року – до 22,6 млрд грн. У другому кварталі виторг досяг 11,9 млрд грн, що на 25,8% більше, ніж у другому кварталі 2024-го.