Друга спроба. «Київстар» подав повторну заявку на купівлю Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. На якій стадії розгляд

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Найбільший в Україні оператор «Київстар» вдруге звернувся до Антимонопольного комітету (АМКУ) за дозволом на придбання Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. Перша спроба компанії була у листопаді 2024-го, але її АМКУ відхилив. Навіщо оператору ця угода?
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