Друга спроба. «Київстар» подав повторну заявку на купівлю Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. На якій стадії розгляд

Найбільший в Україні оператор «Київстар» вдруге звернувся до Антимонопольного комітету (АМКУ) за дозволом на придбання Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. Перша спроба компанії була у листопаді 2024-го, але її АМКУ відхилив. Навіщо оператору ця угода?