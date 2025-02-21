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Київстар подав другу заявку до АМКУ на купівлю Tabletki.ua /ілюстрація: Роман Давидюк / shutterstock
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Друга спроба. «Київстар» подав повторну заявку на купівлю Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. На якій стадії розгляд

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

Найбільший в Україні оператор «Київстар» вдруге звернувся до Антимонопольного комітету (АМКУ) за дозволом на придбання Tabletki.ua Фото ілюстрація: Роман Давидюк / shutterstock

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Найбільший в Україні оператор «Київстар» вдруге звернувся до Антимонопольного комітету (АМКУ) за дозволом на придбання Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. Перша спроба компанії була у листопаді 2024-го, але її АМКУ відхилив. Навіщо оператору ця угода?

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