«Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет на покупку части облачного провайдера GigaCloud. Соглашение – еще один шаг в стратегии компании по превращению в оператора цифровых активов. Forbes Ukraine оценивает стоимость GigaCloud около $10 млн. Что выиграет «Киевстар» от этого соглашения?

Крупнейший оператор Украины «Киевстар» хочет приобрести облачного провайдера GigaCloud. Он уже подал заявку в Антимонопольный комитет (АМКУ), сообщила пресс-служба 19 сентября. Первым о возможном соглашении 19 сентября написало издание dev.ua, по информации которого речь идет о приобретении 80% GigaCloud.

В 2023 году материнская компания «Киевстар» Veon обязалась инвестировать $1 млрд в украинскую экономику за пять лет. Больше всего компания направила в M&A: в 2025-м приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди – покупка сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.