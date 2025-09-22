Forbes Digital підписка
Купить облако. «Киевстар» приобретет провайдера GigaCloud. Зачем это компании и какой может быть сумма сделки?

«Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет на покупку части облачного провайдера GigaCloud. Соглашение – еще один шаг в стратегии компании по превращению в оператора цифровых активов. Forbes Ukraine оценивает стоимость GigaCloud около $10 млн. Что выиграет «Киевстар» от этого соглашения?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Крупнейший оператор Украины «Киевстар» хочет приобрести облачного провайдера GigaCloud. Он уже подал заявку в Антимонопольный комитет (АМКУ), сообщила пресс-служба 19 сентября. Первым о возможном соглашении 19 сентября написало издание dev.ua, по информации которого речь идет о приобретении 80% GigaCloud.

В 2023 году материнская компания «Киевстар» Veon обязалась инвестировать $1 млрд в украинскую экономику за пять лет. Больше всего компания направила в M&A: в 2025-м приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди – покупка сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.

