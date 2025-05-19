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«Лідер втрачає більше». «Київстар» нарощує доходи, lifecell переманює абонентів, «Vodafone Україна» – «над сутичкою». Як оператори закінчили перший квартал 2025-го 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Скільки заробили оператори, перенесення номеру /колаж Анастасія Решетнік

У «Київстар» – рекордний виторг, але втрата понад мільйона абонентів. У «Vodafone Україна» – зниження прибутку через реструктуризацію боргів. lifecell – навпаки, наростив і прибуток, і кількість клієнтів Фото колаж Анастасія Решетнік

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Маржа падає, а конкуренція посилюється: мобільні оператори оприлюднили фінансові результати за перший квартал 2025 року. У «Київстар» – рекордний виторг, але втрата більше мільйона абонентів. У «Vodafone Україна» – зниження прибутку через реструктуризацію боргів. lifecell – навпаки, наростив і прибуток, і кількість клієнтів. Хто виграє боротьбу за абонентів, а хто більше заробляє? Розбір фінзвітності.

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