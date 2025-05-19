«Лидер теряет больше». «Киевстар» наращивает доходы, lifecell переманивает абонентов, «Vodafone Украина» – «над столкновением». Как операторы завершили первый квартал 2025-го

Маржа падает, а конкуренция усиливается: мобильные операторы обнародовали финансовые результаты за первый квартал 2025 года. У «Киевстар» – рекордная выручка, но потеря более миллиона абонентов. У «Vodafone Украина» – снижение прибыли из-за реструктуризации долгов. lifecell – наоборот, нарастил и прибыль, и количество клиентов. Кто выигрывает борьбу за абонентов, а кто больше зарабатывает? Разбор финотчетности.