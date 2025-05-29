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Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) готується до масштабної реорганізації: близько 200 скорочень, оновлена управлінська команда, менше департаментів і ставка на топменеджерів із технологічного бізнесу. Про це свідчить концепт трансформації, який є у Forbes Ukraine. Паралельно зміни торкнуться оборонного кластера Brave1. Що зміниться?
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