Министерство цифровой трансформации (Минцифры) готовится к масштабной реорганизации: около 200 сокращений, обновленная управленческая команда, меньше департаментов и ставка на топ-менеджеров из технологического бизнеса. Об этом свидетельствует концепт трансформации, который есть у Forbes Ukraine. Параллельно изменения коснутся оборонного кластера Brave1. Что изменится?