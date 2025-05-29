Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Минус 200 должностей в Минцифре и плюс 300 военных в Brave1. Forbes Ukraine узнал о масштабной реорганизации в министерстве. Какова цель?

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

Звільнення у Мінцифри, реформа Мінцифри, реформа Brave1 /Данияр Сарсенов

Минцифры Михаила Федорова готовится к масштабной реорганизации: около 200 сокращений, обновленная управленческая команда, меньше департаментов и ставка на топ-менеджеров из технологического бизнеса. Forbes Ukraine узнал подробности. Фото Данияр Сарсенов

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:47 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:47

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) готовится к масштабной реорганизации: около 200 сокращений, обновленная управленческая команда, меньше департаментов и ставка на топ-менеджеров из технологического бизнеса. Об этом свидетельствует концепт трансформации, который есть у Forbes Ukraine. Параллельно изменения коснутся оборонного кластера Brave1. Что изменится?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні