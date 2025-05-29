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Министерство цифровой трансформации (Минцифры) готовится к масштабной реорганизации: около 200 сокращений, обновленная управленческая команда, меньше департаментов и ставка на топ-менеджеров из технологического бизнеса. Об этом свидетельствует концепт трансформации, который есть у Forbes Ukraine. Параллельно изменения коснутся оборонного кластера Brave1. Что изменится?
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