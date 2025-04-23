«Моніторимо, що роблять конкуренти». Керівник Bolt в Україні про конкуренцію з Uklon, секрети експансії та запуск нічного таксі в Києві. Інтерв'ю

На міжнародних ринках суперники естонського Bolt – великі компанії з бюджетами у десятки мільярдів доларів, і це ніколи не заважало зростати, коментує купівлю Uklon «Київстаром» генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик. Чи буде Bolt змінювати стратегію в Україні після придбання найближчого конкурента, чому маленькі гравці не помітять змін і як зробити експансію без значних інвестицій? Бліцінтервʼю генерального менеджера Bolt в Україні Сергія Павлика