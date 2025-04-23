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«Мониторим, что делают конкуренты». Руководитель Bolt в Украине о конкуренции с Uklon, секретах экспансии и запуске ночного такси в Киеве. Интервью

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

Bolt конкуренція з Uklon, експансія Bolt /предоставлено пресс-службой

На международных рынках наши соперники – крупные компании с бюджетами в десятки миллиардов долларов, говорит генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик. Фото предоставлено пресс-службой

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На международных рынках соперники эстонского Bolt – крупные компании с бюджетами в десятки миллиардов долларов, и это никогда не мешало расти, комментирует покупку Uklon «Киевстаром» генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик. Будет ли Bolt менять стратегию в Украине после приобретения ближайшего конкурента, почему маленькие игроки не заметят изменений и как сделать экспансию без значительных инвестиций? Блиц-интервью генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика

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