Українська Headway Inc посіла четверте місце у рейтингу 350 найуспішніших EdTech-компаній за версією Тime і Statista

Українська EdTech-компанія Headway Inc, що створює застосунки у ніші мікронавчання, увійшла в рейтинг 350 найуспішніших освітніх компаній за версією журналу Тime та платформи даних і бізнес-аналітики Statista. Про це йдеться в пресрелізі компанії з посиланням на рейтинг.

Ключові факти

У списку з 350 компаній Headway Inc посіла четверте місце. Попереду неї китайські Codemao, Youdao і TAL Education

У рейтингу Headway Inc на 90 позицій вище за Coursera, на 94 позиції вище за Duolingo, і на 170 – за BetterUp.

Рейтинг базується на двох основних критеріях: фінансовій стійкості та впливі на галузь. Компанії-учасниці оцінювали за кожним окремим критерієм, які потім обʼєднували в підсумковий бал. Для рейтингу розглядали 7000 компаній, зазначено в методології на сайті Тime .

«Ми враховуємо скорочення тривалості концентрації уваги та зростання попиту на безперервне навчання, – цитовано в пресрелізі засновника і CEO Headway Inc Антона Павловського. – Наші продукти переосмислюють концепцію навчання впродовж життя (lifelong learning), створюючи альтернативу традиційним підходам».

Наступний етап розвитку компанії – навчання впродовж життя, підсилене штучним інтелектом та аналітикою великих даних, зазначається в пресрелізі. Використовуючи власну базу даних, яку Headway Inc накопичує через взаємодію з користувачами своїх продуктів, компанія розуміє їхні навчальні потреби. Це дозволяє ефективно розвивати існуючі продукти та швидко запускати нові.

Контекст

Headway Inc позиціюється як мультипродуктова компанія, яка розвиває не лише флагманський додаток із переказами книг Headway, а ще чотири інші застосунки з мікронавчання.

Сукупно всі додатки Headway Inc мають близько 150 млн завантажень станом на квітень 2025-го. Це удвічі більше, ніж на листопад 2023-го. Очікуваний виторг за результатами 2023-го Headway був понад $100 млн, казав Forbes Ukraine топменеджер, наближений до компанії. Компанія не підтвердила цю цифру. Актуальні фінпоказники Павловський не розголошує.

Застосунок для переказу книг Headway має 50 млн завантажень і понад 350 корпоративних клієнтів, серед яких Amazon, Disney, Walmart, Vodafone. Додаток для розвитку пам’яті Impulse – 85 млн завантажень. Додаток із короткими інтерактивними уроками Nibble – 4 млн завантажень. Сервіс із персонального і професійного розвитку AddMile та додаток для розвитку соціальних навичок Skillsta перебувають у R&D-фазі. Вони мають по менше ніж 1 млн завантажень.

24 квітня компанія оновила логотип, позиціювання та дещо змінила назву на Headway Inc, що на логотипі буде представлено у скороченому варіанті HI. Як це може допомогти при підготовці до IPO, Forbes писав тут.