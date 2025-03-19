«Київстар» купує 97% акцій Uklon за $155,2 млн. У кого залишаться решта 3%? Чому сума угоди більша, ніж оцінювали аналітики? Коли сторони можуть остаточно вдарити по руках? І що далі очікує на Uklon та «Київстар»? Forbes Ukraine відповідає на ключові питання.