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«Київстар» купує 97% акцій Uklon за $155,2 млн. У кого залишаться решта 3%? Чому сума угоди більша, ніж оцінювали аналітики? Коли сторони можуть остаточно вдарити по руках? І що далі очікує на Uklon та «Київстар»? Forbes Ukraine відповідає на ключові питання.
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Найбільший в Україні оператор «Київстар» підписав угоду про купівлю сервісу таксі Uklon за $155,2 млн, повідомила його материнська компанія Veon 19 березня. Уперше сума була розголошено публічно.
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