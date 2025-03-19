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Одна з найбільших угод за три роки. «Київстар» розкрив суму, за яку купує Uklon – $155,2 млн. П’ять ключових питань про велику M&A

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

Київстар купив Уклон /Shutterstock

Найбільший в Україні оператор «Київстар» підписав угоду про купівлю сервісу таксі Uklon за $155,2 млн. Уперше сума була розголошено публічно. Фото Shutterstock

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«Київстар» купує 97% акцій Uklon за $155,2 млн. У кого залишаться решта 3%? Чому сума угоди більша, ніж оцінювали аналітики? Коли сторони можуть остаточно вдарити по руках? І що далі очікує на Uklon та «Київстар»? Forbes Ukraine відповідає на ключові питання.

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Найбільший в Україні оператор «Київстар» підписав угоду про купівлю сервісу таксі Uklon за $155,2 млн, повідомила його материнська компанія Veon 19 березня. Уперше сума була розголошено публічно. 

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