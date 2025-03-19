«Киевстар» покупает 97% акций Uklon за $155,2 млн. У кого останутся 3%? Почему сумма сделки больше, чем оценивали аналитики? Когда стороны могут окончательно ударить по рукам? И что в дальнейшем ожидает Uklon и «Киевстар»? Forbes Ukraine отвечает на ключевые вопросы.