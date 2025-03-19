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«Киевстар» покупает 97% акций Uklon за $155,2 млн. У кого останутся 3%? Почему сумма сделки больше, чем оценивали аналитики? Когда стороны могут окончательно ударить по рукам? И что в дальнейшем ожидает Uklon и «Киевстар»? Forbes Ukraine отвечает на ключевые вопросы.
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Крупнейший в Украине оператор «Киевстар» подписал соглашение о покупке сервиса такси Uklon за $155,2 млн, сообщила его материнская компания Veon 19 марта. Впервые сумма была разглашена публично.
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