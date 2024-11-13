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Початок відлиги? У жовтні одна з найбільших IT-компаній EPAM найняла рекордні майже 200 фахівців. Що підсилює надію айтівців

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

4 хв читання

EPAM Systems, найм в ІТ /колаж Анастасія Решетнік

У жовтні 2024-го найбільша за штатом ІТ-компанія в Україні EPAM Systems найняла 170 нових співробітників Фото колаж Анастасія Решетнік

У третьому кварталі 2024-го глобальний виторг сервісної ІТ-компанії EPAM Systems виріс уперше за 15 місяців. Це вплинуло й на український офіс компанії, де працює майже 10 000 людей. У жовтні він поповнився новими 170 працівниками, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Які шанси на закінчення кризи в українському IT?

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У жовтні 2024-го найбільша за штатом ІТ-компанія в Україні EPAM Systems найняла 170 нових співробітників, повідомила пресслужба українського офісу. Це рекордний показник у 2024-му та майже в чотири рази більше за показник аналогічного періоду в 2023-му. 

Пожвавлення найму відбулося одразу після зростання виторгу глобального EPAM Systems у третьому кварталі на 1,3% – до $1,2 млрд, за даними компанії. До цього виторг падав п’ять кварталів поспіль.

Чи варто очікувати на кінець кризи в українському IT? 

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