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Начало оттепели? В октябре одна из самых крупных IT-компаний EPAM наняла рекордных около 200 специалистов. Что усиливает надежду айтишников

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

4 хв читання

EPAM Systems, найм в ІТ /коллаж Анастасия Решетник

В октябре 2024-го самая крупная по штату IТ-компания в Украине EPAM Systems наняла 170 новых сотрудников Фото коллаж Анастасия Решетник

В третьем квартале 2024-го глобальная выручка сервисной IТ-компании EPAM Systems выросла впервые за 15 месяцев. Это повлияло и на украинский офис компании, где работает около 10 000 человек. В октябре он пополнился новыми 170 работниками, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Какие шансы по окончании кризиса в украинском IT?

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В октябре 2024 года крупнейшая по штату IТ-компания в Украине EPAM Systems наняла 170 новых сотрудников, сообщила пресс-служба украинского офиса. Это рекордный показатель в 2024-м и почти в четыре раза больше показателя аналогичного периода в 2023-м.

Оживление найма произошло сразу после роста выручки глобальной EPAM Systems в третьем квартале на 1,3% – до $1,2 млрд, по данным компании. До этого выручка падала пять кварталов подряд.

Стоит ли ожидать конца кризиса в украинском IT?

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